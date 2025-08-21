Os governadores de direita precisam declarar se apoiam as medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, para se diferenciarem da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, assim, se colocarem no mapa eleitoral, afirma o professor Fernando Abrucio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Abrucio considera “amadorismo, cinismo ou ingenuidade” a posição de Ronaldo Caiado (UB), Romeu Zema (Novo) e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de não deixarem claro suas posições em troca de apoio da família a seus projetos eleitorais.\n“Caiado nem precisa disso. Ele tem 40 anos de vida política, goste ou não dele, ele é independente de todo esse processo. Mas, por alguma razão, mesmo tendo brigado com Bolsonaro, Caiado está com a síndrome de Estocolmo, aquela em que você se apaixona pelo sequestrador (...) Ele se apaixonou pelo sequestro que Bolsonaro fez na sua carreira política. Acho isso muito ruim, porque Caiado, não só tem uma história de 40 anos de vida política, mas tem um governo do Estado a defender.”