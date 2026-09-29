“Eu não recuo em nada na minha vida”, disse o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) na noite desta segunda-feira (28) em conversa com esta colunista. Rumores sobre a renúncia de Caiado começaram a circular nesta segunda, depois da entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante ato em que o ex-candidato a senador Ricardo Salles (Novo) renunciou à candidatura para apoiar os candidatos André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), que disputam o Senado pela direita paulista.\nTarcísio enalteceu o “gesto de grandeza” de Salles de renunciar “em nome de um projeto maior”, o fortalecimento dos demais candidatos da direita – Salles tinha apenas 4% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (24). O governador afirmou que o gesto de seu correligionário era “exemplo para o Brasil inteiro”, sugerindo que Caiado e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também renunciasse.