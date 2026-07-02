Ronaldo Caiado confirmou uma chapa puro-sangue do PSD para a disputa pela Presidência da República, tendo o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, como vice. O ex-governador de Goiás tenta se apresentar como uma alternativa da direita já no primeiro turno.\nNeste episódio do Giro 360, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e o repórter de política do POPULAR, Rubens Salomão, recebem a jornalista Fabiana Pulcineli para analisar a estratégia do PSD.\nNo segundo bloco, o debate aborda as divergências no PT goiano em relação às eleições em Goiás.\nO Giro 360 é o podcast de política de O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro331 (1.3428811)