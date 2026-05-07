Esta edição do Giro 360 analisa os últimos movimentos do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para fortalecer a estrutura de sua pré-campanha à Presidência da República.\nNos últimos dias, o goiano montou um QG em São Paulo e recebeu o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em um evento político realizado em Goiânia.\nNo segundo bloco, o destaque é a mais recente crise entre o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e a Câmara Municipal.\nO Giro 360 é o podcast de política do POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Neste episódio, participam o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro323 (1.3407322)