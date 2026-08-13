Os quatro principais candidatos ao governo de Goiás trocaram ataques e apresentaram suas primeiras propostas na série de sabatinas promovida pelo O Popular e pela rádio CBN. Daniel Vilela (MDB), Luís César Bueno (PT), Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais foram entrevistados ao longo da semana.\nNeste episódio do Giro 360, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda, e o repórter de Política analisam os primeiros movimentos da campanha, que começa oficialmente neste domingo.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro337 (1.3444497)