Nesta quinta-feira, 16 de julho, celebra-se em todo o Brasil o Dia do Comerciante, data que homenageia quem transforma o trabalho diário em prosperidade para famílias, bairros e cidades inteiras. Em Goiânia, essa data ganha um sabor especial, porque a vocação comercial da nossa capital nasceu muito antes da própria cidade — e tem endereço certo: o bairro Campinas.\nFundado em 8 de julho de 1810, quando o alferes Joaquim Gomes da Silva se fixou às margens do córrego Anicuns em busca de ouro, Campinas é conhecido, com carinho, como a “mãe de Goiânia”. Ali já pulsavam fé, comércio e trabalho décadas antes de a capital ser planejada, na década de 1930.\nPassados 216 anos, a Avenida 24 de Outubro e a Praça Joaquim Lúcio seguem como um dos maiores polos comerciais da cidade, hoje responsáveis por parcela expressiva de toda a arrecadação municipal, prova de que a vocação empreendedora do bairro atravessou os séculos sem perder força.