Tarifaço dos EUA\nVivemos um tempo sombrio na política brasileira recente, em que as fronteiras entre o interesse nacional e a fidelidade ideológica foram perigosamente confundidas. Um dos episódios mais eloquentes dessa confusão foi a resposta subserviente do ex-presidente Jair Bolsonaro às medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos.\nEnquanto líderes de outros países reagiriam com altivez e diplomacia firme, Bolsonaro preferiu elogiar Donald Trump, mesmo diante de prejuízos objetivos à economia brasileira. Esse gesto, longe de ser apenas um erro pontual de avaliação, reflete um comportamento reiterado: o da submissão política e simbólica ao poder estrangeiro, em nome de alianças pessoais e ideológicas.\nA Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), entidade que deveria defender os interesses do setor agropecuário, agiu como um prolongamento do bolsonarismo, atacando o Judiciário brasileiro e classificando como “simbólicas” as tarifas norte-americanas que, na prática, atingem em cheio o agronegócio. Ora, onde está a coerência? Onde está a missão institucional da CNA? Não seria seu dever defender os produtores e a soberania?