19 anos da Lei Maria da Penha\nO objetivo primordial da referida Lei Maria da Penha é prevenir e combater os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres.\nÉ importante sempre destacar que existem muitas espécies de violência, sendo elas a física, a patrimonial, a moral, a psicológica e a sexual e a agressivo-passiva. O perfil dos agressores é variável, vai desde a violência denominada “agressivo-passiva” ou gaslighting até a fisica, sendo praticada de forma concomitante ou não.\nA Violência agressivo-passiva é caracterizada pela prática de atos de ironia, deboche, maus tratos verbais, ofensas indiretas à vítima. Exemplos de gaslighting são verificados em expressões como: “Você é doida, sua cabeça cria coisas que não existem” ou ainda “Você faz drama” e isso depois da mulher ser desrespeitada, ofendida ou ao ler mensagens amorosas no celular do agressor, enfim, infelizmente há inúmeros exemplos de fatos assim. Além disso, o agressor ainda culpabiliza a vítima por suas atitudes, como ocorre quando a mulher revida com xingamentos, palavras ofensivas e humilhantes que lhes são proferidas e de forma habitual pelo agressor.