Tarifaço dos EUA\nEntendo a história como mãe de todas as ciências, pois de sua análise depende a compreensão de tudo que nos cerca e do eventos, positivos ou negativos, que constroem o mundo. Pois o dia 06 de agosto deveria ser visto como sinalização da truculência e do desrespeito à humanidade. Foi em 06 de agosto, há 80 anos, que o mundo assistiu, estupefato e impotente, ao lançamento da primeira bomba atômica, a famigerada Little Boy, sobre Hiroshima, causando morte e destruição inesquecíveis; três dias depois foi a vez de Nagazaki experimentar a devastação pela Fat Man.\nDepois disso, 80 anos em que o país responsável pela carnificina comandou o mundo e não mais se assistiu à suprema covardia de ver populações inteiras sendo vitimadas por tão terrível ataque, apesar da disseminação de armas nucleares no período.