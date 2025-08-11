Hiroshima e Nagasaki\nO POPULAR nos lembrou durante a última semana os 80 anos das bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, dando fim a uma guerra que causou mais de 50 milhões de mortes, fruto da ambição de governantes que desejavam dominar o mundo.\nMas essa vontade continua. Armas atômicas fazem parte do arsenal de nove países no mundo, com um potencial capaz de destruir grande parte da vida sobre a Terra, inclusive os seres humanos. Quem primeiro irá apertar primeiro o botão? O risco é real, as provocações são explicitas. E os fabricantes de armas agradecem pelas guerras mundo afora.\nTemos outras armas de domínio, as poderosas big techs. Elas pretendem mandar no mundo dominando nossos corações e mentes. São elas que levam parlamentares e fanáticos a lutarem contra nosso país, e a favor dos poderosos.