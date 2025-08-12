Crise Prefeitura e Fundahc\nRevela-se assustadora a situação do distrato entre o município de Goiânia e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc). Não se discorda que o contratante possa trocar o colaborador quando este não se adequa à sua política de atuação. Mas, em se tratando de administração pública, os critérios devem ser claros, bem definidos e públicos. Até onde se sabe a Fundahc é uma instituição séria, hígida financeiramente e que detém expertise. Ligada à Universidade Federal de Goiás (UFG), traz em sua bagagem enorme conhecimento médico.\nAdemais, como se chegou a uma dívida de R$ 158,5 milhões? Não foi por falta de recursos, pois os recursos são oriundos de esforço tripartite (união; estado e municípios). Então, se os recursos vieram, para onde foram? Parece que há uma lógica perversa: asfixiaremos a entidade financeiramente e quando não mais ofertar o atendimento de excelência, é só alegarmos que não mais atende os critérios contratuais. Isso é de uma covardia incomensurável.