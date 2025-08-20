Tarifaço dos EUA\nSe Trump estiver ‘trucando’, vai tomar um seis”, disse Luiz Inácio Lula da Silva, durante recente cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal no Vale do Jequitinhonha (MG), sobre o tarifaço de 50% contra produtos nacionais. No entanto, o presidente americano não estava blefando, e, Lula, literalmente, não possuía “carta na manga” para virar e ganhar o jogo, pagou para ver e, infelizmente, perdeu. Aliás, nós perdemos, todos nós, frise-se.\nTodavia, seguindo o mesmo script, nosso arguto presidente não se emendou. Em recente entrevista ao New York Times, por vias tortas, afirmou que Trump não é civilizado e, à rede CNN, com todas as letras, disse que o presidente dos Estados Unidos não foi eleito para ser “imperador do mundo”. A resposta da Casa Branca não tardou: Donald Trump é o “líder do mundo livre”.