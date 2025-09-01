Adeus à Luís Fernando Veríssimo\nA morte de Luís Fernando Veríssimo aos 88 anos, em Porto Alegre, deixa uma lacuna gigante na nossa literatura. Romancista, mestre da crônica e do humor, jornalista, escritor, músico, saxofonista e apaixonado por tudo que fazia. O filho do também escritor, o lendário Érico Veríssimo, deixa três filhos, dois netos e esposa. Lá se vão cinquenta e três anos de textos escritos, para jornais, revistas e recentemente , seguindo as tendências tecnológicas, eram em algumas situações, disponibilizadas digitalmente.\nSão mais de setenta livros escritos, de perfil irônico, porém com uma escrita leve, atraía o interesse da leitura de todas as idades. Termino esta minha simples e curta homenagem, com uma frase dele que me marcou muito, que diz o seguinte, “A biblioteca é o lugar onde começamos a nos conhecer”. Que nosso Deus todo poderoso, possa confortar os corações dos seus familiares e amigos mais próximos.