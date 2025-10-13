Bons negócios\nNão compre do pequeno. Não compre do grande. Compre do melhor. Aquele que entrega a solução certa, do jeito certo, no momento certo — pelo preço que faz sentido naquele momento. É isso que faz uma economia crescer: pessoas e empresas que buscam oferecer a melhor resposta possível para um grupo de pessoas real.\nNão é o tamanho que importa — é a capacidade de entender e servir.\nAtenção é uma das formas mais puras de inteligência em negócios.\nMas a realidade nem sempre é assim. Num país onde 95% das empresas são micro e pequenas, que juntas respondem por apenas 38% do PIB, há algo estruturalmente errado.\nMuitos empreendem não por oportunidade, mas por necessidade. Criam trabalho, mas sem base, sem fôlego e com alto risco. Empreender, nesses casos, é mais um ato de sobrevivência do que de visão. Como disse Marina Bandeira Klink, “não há tempo ruim, há roupa inadequada.” E no empreendedorismo, a roupa adequada é conhecimento, estratégia e consciência de mercado. O progresso não nasce do tamanho das empresas, mas da solidez que elas geram ao seu redor.