Literatura\nQuando meu pai dizia que o sertão tinha “estórias do arco da velha’’, eu acreditava e acredito. Acredito porque o tempo não é capaz de apagar o que a história deixou como registro nos livros e nos tantos documentos por aí divulgados e conhecidos. Ao folhear as páginas dos livros que tratam sobre o tema, a linguagem me fez mergulhar nas tantas frases e de olhos fechados percorrer linhas e linhas, buscando compreender, mas, por meio da escrita, aqueles cenários descritos nos romances, nos contos, crônicas e poemas das variadas publicações.\nNão com a certeza de Graciliano Ramos, Euclides da Cunha e João Guimarães Rosa, nas tantas de suas obras marcadas pelo preciosismo da língua portuguesa, mas, quem sabe, ao lembrar de Cora Coralina, me sentirei pertinho dela por alguns momentos, imaginando quais eram os motivos que a tornaram uma mulher tão corajosa e diferente do seu tempo. Brincando com as palavras foi alinhavando sua estória adoçada por um vocabulário genuíno, fazia da sua linguagem um desenho imaginário de uma vida rica de analogias e metáforas, arroubos de sabedoria e inigualável poesia.