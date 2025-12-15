Adeus à Tasso Câmara\nGostaria humildemente de expressar meus sinceros sentimentos, aos familiares, amigos mais próximos e todos que de uma forma direta ou indireta, trabalharam, conviveram e tiveram por perto, o senhor Tasso Câmara. Presidente de honra do conselho curador da fundação Jaime Câmara, Tasso José de Câmara, teve um papel fundamental no crescimento do jornalista em Goiás, tanto na televisão, rádio ou jornal. A imprensa goiana é muito o que é hoje, graças a dedicação, profissionalismo, altivez, visão de futuro, o amor pela comunicação e a entrega de Tasso Câmara por décadas aos meios de comunicação de Goiás.\nEquilíbrio, dedicação e poder de agregar ideias e pessoas, fizeram da sua trajetória, um caminho pavimentado, que levou a organização Jaime Câmara, ser essa grande potência que hora é, esse nome de respeito e essa marca de credibilidade. Ao nos deixar aos 93 anos, o que fica é um legado de um homem, forte e com uma vida reta e de realizações em prol da comunicação em Goiás. Morre o homem, nasce uma eterna referência da imprensa jornalística do Brasil.