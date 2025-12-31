Fechar escolas\nO governador Ronaldo Caiado pode andar pouco por Goiânia, mas nunca ouvir que o estado fechasse alguma escola. Fechar Cmeis ou mudar o horário de escolas como a Prefeitura de Goiânia vem promovendo é um descalabro com as mães. Como poderão trabalhar para ajudar nas despesas de seus lares?\nCom a mudança dos horários de escolas, os alunos serão prejudicados, isso sem falar na retirada de convênios na educação infantil. Que o prefeito Sandro Mabel pense nestas crianças, sem educação adequada, que é um direito delas. Elas serão seriamente prejudicadas futuramente.\nCheila Rossi Vaz\nSetor Jaó - Goiânia\nOrçamento público\nQuero esclarecer que trabalhei com orçamento público de 1959 a 2010. Portanto, tenho em mente que minha opinião será bem avaliada. Primeiramente, LDO (Lei de diretrizes orçamentária), faz menção apenas sobre como deverá ser composto o orçamento do próximo ano (investimentos, despesas, prioridades, uso de remanejamento etc.). LOA (Lei orçamentária anual) é a lei que define, em rubricas (títulos de despesa) orçamentárias, quais despesas, com seu quantitativo fixado, poderão ser empenhadas. Essas despesas são detalhadas. É necessário destacar algo muito importante. A receita é estimada e a despesa é fixada.