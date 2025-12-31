Um Novo Ano diferente\nVocê não é apenas o que diz, mas aquilo que transmite de energia. O universo te percebe de uma forma única, quase como se fosse por um olhar especial, quase quântico.\nSer gentil e sincero de coração é uma qualidade que tem o poder de superar o mal que, infelizmente, muitas vezes domina as nossas relações e o mundo ao nosso redor.\nQuando acreditamos no potencial de cada um, conseguimos superar as barreiras que dificultam nossos caminhos e que muitas vezes são motivadas pelo egoísmo.\nQuando olhamos para o mundo com um olhar de amor, conseguimos enxergar a presença de Deus em tudo ao nosso redor.\nSeguir o propósito de vida é fundamental para o crescimento pessoal, mas o que realmente impulsiona essa evolução é a capacidade de reconhecer qual é esse propósito e viver de acordo com ele. A alegria de quem aproveita as oportunidades de experimentar as belezas de uma realidade ilusória e passageira é como um fluxo infantil que marca o momento, mas não muda as possibilidades que existem.