Músculo não é vilão na Saúde\nO conteúdo do artigo “O que o coração paga pelos músculos” , 29/12/2025, é necessário e bem fundamentado ao tratar dos riscos do uso de anabolizantes.\nA ressalva diz respeito ao título. Ao empregar o termo “músculo” como sinônimo do problema abordado, o foco do alerta acaba deslocado do seu verdadeiro centro.\nMúsculo não é vilão — é saúde. É função, mobilidade, proteção metabólica e envelhecimento com qualidade. Há anos, profissionais de saúde e a própria ciência trabalham para fortalecer a associação correta entre músculo e bem-estar.\nO alerta do artigo é importante e pertinente. O problema real, contudo, não está no músculo, mas no uso indevido de substâncias anabolizantes.\nEm temas de saúde, dar o nome correto às coisas é fundamental. Especialmente porque muitos leitores têm contato apenas com o título, sem aprofundar a leitura. Quando isso ocorre, imprecisões podem gerar interpretações equivocadas.