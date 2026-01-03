Privilégios e injustiças\nDesde que o Brasil é Brasil, que os privilégios são distribuídos entre os ricos. Raramente, esses privilegiados quando cometem crimes, vão para o regime fechado, raramente. Muitos deles vão para prisão domiciliar, e alegam alguma doença, algum problema físico, e algum problema de saúde, para ter o cumprimento da pena flexibilizada. Se fosse preto, pobre e favelado, estaria largado nas masmorras do regime fechado, enquanto o rico, poderoso, de família tradicional, conhecido e famoso, vai pra casa.\nA impressão que se tem, é que qualquer doença desprezível e por menos grave que seja, é motivo para não cumprir pena no regime fechado. Só para se ter uma noção, o ex-presidente Fernando Collor de Melo, foi para prisão domiciliar, simplesmente por ter gota e apneia do sono. Este é um país que protege os privilégios. É um país onde mulher pobre presa, dá a luz, dá o parto, ganha bebê, simplesmente algemada.