Mercado de trabalho\nHá muito ouvimos a frase “o crime compensa”. Mas dados recentes mostram outra realidade. Um estudo conduzido por uma economista do MIT, com base em dados oficiais do Estado de São Paulo, mostrou que municípios onde o trabalho por aplicativos passou a operar registraram queda significativa da criminalidade, especialmente em bairros de menor renda. O trabalho cria renda, ocupa o tempo e muda escolhas.\nE quando as escolhas mudam, a sociedade inteira se beneficia: menos violência, mais segurança pública, mais circulação econômica e mais oportunidades de crescimento. Trabalho e educação não competem — se fortalecem. Educação é indispensável para o desenvolvimento de longo prazo. Nenhuma sociedade prospera sem escola, formação e aprendizado contínuo.\nMas, para muitos jovens, especialmente em contextos de baixa renda, trabalho não é o oposto da educação — é o que a torna possível. A renda garante estabilidade mínima, afasta da criminalidade imediata e cria condições para que o estudo aconteça. Trabalho e renda protegem vidas no presente. Educação transforma vidas ao longo do tempo. Uma sociedade madura entende que ambos caminham juntos.