Vida em Goiânia\nGoiânia fez 92 anos. E ainda cresce sem parar. Devo avisar a ela: vai com calma! Às vezes parece que o tempo aqui corre em disparada, como se a cidade tivesse medo de perder o trem da modernidade que ela mesma ajudou a construir. Goiânia nasceu do traço de Attilio Corrêa Lima, cresceu sob as mãos de tantos outros e foi se tornando uma síntese de sonhos, trabalho e poeira. Hoje, o que resta desse começo ainda pulsa – nas esquinas, nas sombras das sibipirunas, e das mangueiras antigas, nas histórias que o vento sopra nas varandas. Mas, às vezes penso que a cidade anda com pressa demais para ouvir o próprio coração.\nAs árvores se despedem sem cerimônia, os espaços se apertam, o trânsito se agita e o silêncio dos antigos quintais vira eco entre prédios. A sua beleza não está apenas nas avenidas ou nos edifícios que desenham o horizonte. Está no modo como as pessoas ainda se cumprimentam nas feiras, no cheiro de pamonha que atravessa a cidade inteira, na vizinha que oferece café com bolo de milho. Está na lembrança do tempo em que os nomes das ruas tinham sentido, e a gente ainda sabia quem morava nelas.