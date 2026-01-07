Violência contra a mulher\nUm banco vermelho é o mais novo adorno na Praça Cívica. Por que tão grande? E ainda... vermelho! São muitas as respostas, não para justificar, e sim para lembrar atitudes e crimes injustificáveis contra a mulher. Crimes estes cometidos por homens. Jovens, adultos e até idosos. Uma violência impiedosa contra o ser mulher.\nAs vítimas: crianças, meninas, adolescentes, mocinhas, solteiras, casadas e até idosas. São ameaçadas, manipuladas, sequestradas, agredidas verbalmente e fisicamente, atropeladas e arrastadas, sem a menor piedade. Com empurrões, tapas, socos, chutes, feridas com faca, barras de ferro ou pedaços de pau, ou então, são violentamente estupradas e mortas. Depois, ou as queimam, esquartejam, escondem o corpo ou enterram em uma vala rasa. Isso, quando não jogam o corpo num rio. Que cenas são estas?