Orçamento público</MC>\nAprendi na escola que os três poderes da república são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os nomes indicam suas funções: o Executivo executa, dentro da lei, o planejamento aprovado; o Legislativo faz as leis e também fiscaliza o Executivo; e o Judiciário aplica as leis, em seu sentido amplo. O artigo de Jeovalter Correia é didático e explica muito bem a atual distorção da arquitetura constitucional: o Legislativo com suas emendas impositivas entra, e muito, na seara do Executivo fazendo-o refém.\nOu seja, os legisladores se tornam executores, favorecendo suas bases eleitorais. Faltou no artigo considerações sobre os duodécimos do orçamento destinados a Legislativo e Judiciário. Se a ideia inicial era tornar os poderes independentes, os legisladores esqueceram que os orçamentos estadual, federal e municipal, crescem com o crescimento da economia e, como consequência, os repasses também.