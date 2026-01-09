Turismo em Goiânia\nJá tive oportunidade de tratar dessa questão aqui neste espaço, mas como cidadão e eleitor não posso me calar diante do silêncio e da falta de iniciativas por parte dos titulares da área de turismo em Goiânia e no Estado de Goiás.\nAnteriormente eu já reclamava da ausência de maiores motivos para que as pessoas visitassem a nossa capital.\nAgora eu volto a lembrar que não temos um calendário de eventos, ou pelo menos uma festividade em determinado mês/data que seja atrativa (a exemplo do Caldas Country); não temos um memorial que lembre o césio-137 (temos um lote baldio, abandonado na rua 57); o monumento ao fundador de Goiânia está escondido num canto da praça que leva o seu nome; apesar de até a Câmara Municipal ter aprovado uma Lei reconhecendo a cidade como Capital do Sertanejo; de o Brasil todo abraçar essa ideia, inclusive vão estrear uma novela gravada parcialmente em cidades de Goiás, abordando esse assunto, não temos um memorial, um museu, um parque, etc. que aproveite essa enorme oportunidade.