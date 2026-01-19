Utilização da máquina pública\nOs últimos anos da política goiana mostram, na minha ótica, a forma escancarada na aplicação do sistema que garante a permanência dos políticos no poder, sem uma renovação na composição por novos eleitos, regra salutar a novas ideias, abertura de novos horizontes e de demais outros aspectos no fortalecimento do regime democrático.\nA Câmara Municipal de Goiânia e Assembleia Legislativa de Goiás destacam nos noticiários pela gastança de recursos do erário público, disponibilizados através dos duodécimos (1/12 avos, recursos previstos em lei, com base nas LOA’s-Lei Orçamentaria Anual), destinados a independência e o funcionamento desses poderes e com as famosas ONG´s. Ressalte-se que com relação aos duodécimos, esses poderes não tem por obrigação gastá-los na sua totalidade, pois há exemplos de devoluções de valores (sobras de despesas) aos executivos por parte de Câmaras Municipais do interior do estado.