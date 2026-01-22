Chuvas em Goiânia\nChuvas sempre foram sinal de benção. Hoje em dia, motivo de apreensão. Nosso celular chama com mensagens insistentes de perigos, alagamentos. Medida louvável. Deixa a população mais atenta. Mas por que precisamos chegar a este ponto?\nA resposta é simples e está na cabeça de qualquer cidadão. Asfalto demais, terra de menos. Basta ver nossa cidade. Peguem os projetos iniciais. Onde estão as praças ali projetadas, as áreas verdes? A maioria teve seu destino desviado por inúmeras administrações e políticos que as leiloaram sem qualquer critério. Doações, vendas indevidas… onde ficaram os órgãos públicos responsáveis por fiscalizar?\nTenho um exemplo atual: na Avenida Serrinha esquina com Nicolau Copérnico tem um terreno destinado a praça totalmente abandonado. Há anos questiono: por que ainda não construíram a praça? Como o terreno que fica ao lado do Parque Vaca Brava. Passado um tempo vemos q o destino dado foi outro. Nem precisa dizer qual. Com certeza se houvesse uma responsabilização maior pela administração dos bens públicos, seria muito diferente.