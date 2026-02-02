Divórcio\nEm divórcios litigiosos, na maioria das vezes é perceptível que uma das partes ou, até mesmo as duas, passe a alimentar seus pensamentos com lembranças persistentes do casamento e da vida em comum entre eles, que até então existia. Do ponto de vista popular, é relevante o chamado divórcio “energético”, cuja finalidade é findar laços emocionais negativos e que de certa forma, dificultam a superação do fim do matrimônio e a compreensão de que há vida após o divórcio.\nO divórcio “energético” então tem a finalidade de emocionalmente auxiliar o ex cônjuge ou ambos em questão, a reequilibrarem suas energias e a aceitarem que cada pessoa tem o direito de refazer seus caminhos, sem prejudicarem um ao outro, libertando-os de sentimentos e pensamentos de melancolia e tristeza.\nPode também ser definido como a busca de auxilio para superar o momento difícil, com a busca por meditações, orações contínuas como forma de aliviar a dor da separação e o entendimento de que cada um deve seguir sua vida sem ódios, rancores, vinganças. São maneiras, enfim, de auxiliar emocionalmente, os ex cônjuges nessa nova fase de suas vidas.