Moradia digna\nQuem no dia a dia não se deparou ainda, nas calçadas, nas ruas ou nos semáforos com irmãos em situação de rua. Moradores de ruas, mendigos, pedintes ou refugiados. Esses estão em situação de maior fragilidade, mas, muitas famílias, fora desta situação, também vivem no sufoco devido o orçamento apertado, prioridade na sobrevivência e no melhor encaminhamento para os filhos. Independentemente, nos primeiros casos, se por transtornos mentais, questões de saúde, desilusões ou simplesmente pela falta de oportunidade de emprego, estudo ou acesso aos programas habitacionais, no último caso.\nA Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na Campanha da Fraternidade 2026 estimula a sociedade a refletir sobre a moradia como direito fundamental com o tema “Fraternidade e Moradia”. Em Goiás temos o Programa Pra ter Onde Morar, da Agehab, como exemplo de ação pública. Porém a agência poderia fazer mais, entregando paralelamente ao programa, a quitação e títulos de vários imóveis financiados há muito tempo, aos seus atuais moradores.