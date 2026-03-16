Vandalismo\nComo pode uma pessoa condenar uma arte urbana como é a rica linguagem do Grafite e esta mesma pessoa ser a favor da anistia para aqueles que, no apavorante “8 de janeiro”, invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília depredando e pichando de forma vil e covarde prédios público sem falar nos outros diversos crimes que tantos ali cometeram?\nExiste aí uma incrível inversão de conceitos e valores.\nO Grafite, movimento urbano fortemente ligado ao hip-hop que ganhou força nas décadas de 60 e 70 sobretudo nos EUA e na França, hoje é cultuado mundialmente sendo uma das manifestações artísticas mais valorizadas em todos os cantos angariando uma inquestionável popularidade. Mundo afora obras artísticas de grafitagem e similares são pontos estratégicos para visitas turísticas pois, na maioria das vezes estão expostas ao ar livre e em lugares abertos ao público.