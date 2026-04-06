Luta por direitos\nAntes de você atacar este ou aquele espectro político ideológico, lembre-se que sem as lutas sociais e de classes, muitas conquistas fundamentais no seu cotidiano não existiriam, e se existem, não são por obras do acaso, ou por iniciativa de empresários bonzinhos. Imagina como seria a sua vida sem jornada de trabalho limitada, sem férias, sem décimo terceiro, sem licença maternidade e paternidade, sem salário mínimo, sem carteira de trabalho e sem direito a descanso semanal.\nJá imaginou trabalhar 14 horas por dia, ganhando uma merreca, e ouvir que isso é liberdade? Como estudar sem universidade pública, ficar doente sem SUS, envelhecer sem aposentadoria? Todas essas conquistas, vieram de movimentos sociais, lutas políticas, greves, manifestações, pressão popular e, inclusive, com trabalhadores morrendo em busca desses objetivos. Enquanto uns brigavam para ter lucros em cima de trabalhadores, outros brigavam para você ter direitos básicos. Você pode criticar, questionar e debater, mas não finja que esses direitos sempre existiram.