Seu Meco\nBinômino da Costa Lima, o Seu Meco, era uma pessoa singular.\nEle sempre nos despertou para as questões ambientai e culturais. Ao longo de muitas décadas, se fez um dos maiores estudiosos do Cerrado, em diferentes áreas do conhecimento - arqueologia, botânica, genealogia, geologia, zoologia.\nConhecedor profundo sobre frutos, mamíferos, répteis, peixes, aves, abelhas e plantas melíferas do Cerrado, como também da história dos povos da região do sudoeste goiano.\nSua residência foi ponto de encontro de pesquisadores nacionais e internacionais. Teve matérias publicadas em diferentes países como França e Japão. Sobre ele há artigos, livros, teses, dissertações. Em todos eventos em que palestrava em várias cidades, era rodeado pelos pesquisadores.\nNo seu laboratório, dedicava parte do seu tempo a entre os livros e o trabalho com alporquia e clonagem de plantas, com bonsai diferenciado, criação de abelhas brasileiras sem ferrão. Recebeu inúmeros títulos, publicou alguns livros e recebeu inúmeros prêmios, entre eles em Brasília o prêmio Rodrigo Melo Franco do IPHAN em reconhecimento por seu trabalho no Meio Ambiente, ainda no ano de 2001, referencial sobre o patrimônio natural e arqueológico brasileiro.