Caminhões nas ruas\nE incrível quando vejo notícias sobre o trânsito de Goiânia, citando caminhões como entraves. Já escrevi várias cartas citando a Lei de nº 9028 de 20/04/2011 (fará 15 anos na segunda feira próxima). Essa lei em seu artigo primeiro, proíbe, o tráfego de caminhões em horários de intenso trânsito. Que horário seria esse? Claro, lógico e evidente, entre às 07 horas da manhã até às 20 horas da noite. Ao prefeito, solicito que basta apenas aplicar a lei. Regulamente a Lei, de acordo com as necessidades atuais e pronto.\nNa época, uma portaria (que não regula lei), foi editada, pela Agência de Trânsito e Mobilidade, proibindo esse tráfego apenas no “rosário”. Avenidas Tocantins, Araguaia e Paranaíba. A primeira providência seria vedar o trânsito desses caminhões nesse horário. Segundo regulamentar as entregas de mercadorias em supermercados, concessionárias de veículos e construção civil.