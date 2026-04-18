Arborização\nA crítica da leitora publicada na edição desta sexta-feira (17) parte de um erro. O plantio no canteiro da Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, perto do Parque Areião, não foi feito pela Amma nem pela Comurg. Foi um plantio irregular, sem autorização e sem orientação técnica, realizado na calada da noite e por um plantador misterioso até bem intencionado, mas que não calcula os riscos que provoca. As mudas colocadas ali não seguem nenhum critério e misturam espécies que não combinam entre si nem com o ambiente. Isso pode prejudicar as árvores que já existem e até o equilíbrio do parque. Plantar sem orientação não ajuda a cidade, pelo contrário, pode causar danos, perdas ambientais e custos públicos para correção.\nAgradecemos a leitora por trazer este assunto a público e nos oportunizar levar a você e aos nossos cidadãos que a Amma é um órgão ambiental sério e que possui em seu quadro técnico profissionais concursados, qualificados e capacitados. A Amma reforça: não se deve plantar em áreas públicas sem autorização. As mudas irregulares passarão por avaliação para evitar prejuízo e garantir o plantio correto. O cuidado com as nossas árvores se faz com base em ciência.