Time do Goiás\nO “periquito” foi esmagado, pisoteado em duas partidas seguidas. Qual explicação? Diretoria? Técnico? Jogadores? Com certeza, jogando como nessas duas partidas, não seguirá na Copa do Brasil, enfrentando o Cruzeiro.\nRestará apenas a esperança de que 2026 seja diferente do que aconteceu em 2025, quando o Goiás foi líder no primeiro turno com 37 pontos. No segundo, só conseguiu 24 pontos e, dependendo apenas dele para galgar a série A, não conseguiu o feito. O que falta ao Goiás? O que os outros clubes têm quando enfrentam o alviverde: raiva e vontade de vencer. Falta ao Goiás exatamente esse “ferver” o sangue ao disputar uma partida. Todos os adversários, vão na bola, com raiva, vontade, coração, ralam na grama, lutando por ela.\nNas décadas de 80 e 90, o “verdão do Centro-Oeste”, dominou a região, como clube de primeira linha, disputando a Série A de igual com os outros clubes grandes, chegando a disputar uma Libertadores e sendo vice de uma Sul-Americana. Esse passado glorioso, deu lugar, no século XXI, ao “sobe mas desce “. Jogou poucas vezes a Série A. Pode mudar? Acredito que sim.