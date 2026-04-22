Guerras\nNas últimas décadas parecia que guerra era uma coisa distante, do passado, mas os lideres mundiais da atualidade reacenderam essa loucura em que jovens perdem suas vidas, famílias são dilaceradas. Lembremos que na guerra da Ucrânia homens com menos de cinquenta anos foram proibidos de deixar o pais, pois eram soldados em potencial. O mundo vê com perplexidade o que Israel está fazendo, uma guerra insana, onde estão morrendo milhares de crianças, jovens, mulheres e idosos.\nOs Estados Unidos, um pais que foi povoado pelos cristãos que fugiam das perseguições religiosas, se tornaram, isto há muito tempo, uma máquina de guerra. Mais recentemente, com o objetivo de combater o narcotráfico, pequenas embarcações foram bombardeadas pelos estadunienses e pessoas morreram. Sou da época em que se tivesse um crime era necessário investigar, apurar a autoria e punir os infratores, de acordo com as leis, não execuções sumárias. Não podemos discriminar pessoas pela cultura, religião, aparência, status social, patrimônio.