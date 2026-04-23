Arborização\nAssisto perplexa e com imenso pesar a extinção de uma época - a das belas árvores de Goiânia, com suas copas magníficas e sombras agradáveis. Não é mais possível caminhar à sombra delas, como sempre fiz, na calçada do Clube dos Oficiais, no entorno do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), na rua 1 do Setor Oeste, na rua 2, na avenida E e incontáveis lugares.\nAs gameleiras tombarão, destruídas por uma visão estreita de que seu ciclo se findou.\nTriste constatar o impacto no calor, incidência solar, perda de aves, enchentes, por décadas. Sim, porque não nascem de um dia para outro. Outras cidades souberam manejar o desenvolvimento com ruas arborizadas. Aqui vemos a extinção de mais de 4 mil espécies, porque somente na Marginal Botafogo foram 3500.\nUm legado muito triste. E ninguém fez nada.