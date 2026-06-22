Adeus à Elaine Lopes\nÉ com muita tristeza, que vejo nas redes sociais, notícias sobre o passamento da extraordinária jornalista Elaine Lopes. Fica aqui o meu lamento e pedido de força em Jesus Cristo, para familiares e amigos, buscando minimizar tanta dor, neste momento tão difícil. Que Deus possa confortar esses corações quebrados. Sou muito amigo do esposo da Elaine Lopes, o também jornalista, só que do seguimento esportivo, José Carlos Lopes.\nSei que nada que as pessoas dizem ou escrevem, serão suficientes para sequer aliviar tanta dor, mas sei que depositar as orações, pedidos e pensamentos positivos em Deus, aí sim, a tempestade vai diminuir ao anoitecer, e o sol do dia seguinte, pode trazer raios de esperança. Descanse em paz Elaine Lopes, você vai deixar um grande legado ao nosso jornalismo de Goiás, mas vai deixar em todos nós também uma imensa saudade.