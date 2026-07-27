Vídeo de Michele Bolsonaro\nNo vídeo em que a ex-primeira dama Michele Bolsonaro aceitou o pedido de desculpas do enteado e pré candidato a presidência da república, o senador Flávio Bolsonaro do PL-RJ, muitas falas dela me chamaram a atenção. Em especial a parte em que ela fala: “Vamos reunir um grande exército de pessoas de bem, para resgatarmos o nosso Brasil, façamos isso para nosso maior líder, Jair Bolsonaro”.\nEu gostaria de saber da dona Michele Bolsonaro quem seriam essas pessoas de bem. São aquelas que até hoje questionam o voto das mulheres e dizem que elas não sabem votar? Ou são aquelas que zombaram das famílias em luto na época da pandemia? Que pessoas de bem são essas, seriam aquelas que destilam discurso de ódio e planejaram matar o presidente, o vice presidente da república e ministro da nossa corte maior? Quem são essas pessoas de bem, são aquelas que pedem para os EUA bombardear o Brasil e pedem para sermos tarifados? São essas as pessoas de bem, ilustre Michele Bolsonaro?