Locais de espera\nHá uma questão aparentemente simples que merece a atenção de arquitetos, urbanistas e gestores públicos: onde está o lugar para o idoso sentar enquanto espera? Em diversos locais de Goiânia, pessoas idosas enfrentam filas em postos de saúde, laboratórios, repartições públicas, bancos, teatros e outros estabelecimentos sem encontrar assentos adequados e próximos aos locais de espera.\nPode parecer um detalhe, mas não é. O Brasil está envelhecendo, e essa transformação demográfica precisa ser acompanhada por uma transformação na maneira de pensar a cidade. A arquitetura não pode permanecer indiferente às necessidades de uma parcela crescente da população Por isso, precisamos compreender a acessibilidade de maneira mais ampla. Ela não se resume a rampas, elevadores ou espaços para cadeiras de rodas. Acessibilidade também é oferecer condições para que uma pessoa possa esperar e descansar com segurança e dignidade.