Comércio ambulanteÉ inegável o papel social, histórico e econômico que o comércio ambulante exerce em Goiânia. Milhares de famílias tiram o seu sustento trabalhando com essa atividade nas ruas da capital. Mas existem regras que todo empresário e microempreendedor deve seguir, e não é diferente no comércio de rua, onde milhares de lojas físicas instaladas legitimamente em Goiânia funcionam cumprindo os termos da legislação, recolhendo impostos, mantendo em dia suas obrigações trabalhistas, sanitárias e de segurança predial, e gerando, claro, muitos empregos formais. Por isso, é louvável a iniciativa da Prefeitura de Goiânia de orientar os vendedores ambulantes e oferecer a eles condições de regularizar o seu negócio. Isso traz equidade ao comércio, favorece a competitividade e estimula o aprimoramento do atendimento ao consumidor, que é a razão de existir do varejo. José Reginaldo GarciaPresidente do Sindilojas-GO Mato e trecos Goiânia está se tornando uma cidade do mato e dos trecos, o que abre espaço para as pessoas sem educação e sem princípios ambientais, ecológicos e cívicos, descartarem os restos de construções, garrafas de vidro e plástico, recipientes de papelão como longa vida de leite, sucos, água de coco, panos e tecidos, isopor, galhos de árvores podadas, e outros. Os trecos são os móveis residenciais, hospitalares, comerciais e industriais, tais como camas, sofás, colchões, penteadeiras, baús, prateleiras de madeira e latão, guarda-roupas, mesas, e cadeiras dentre outros. Que saudade do prefeito Rogério Cruz, quando o serviço de cata trecos funcionava de forma satisfatória, não era o ideal, mas atendia as finalidades para as quais foi criado. Goiânia está feia, maltratada, empobrecida de atenção, e com poucas flores, diferente dos anos floridos do prefeito professor Nion Albernaz. Nossa bela estética da engenharia urbana dos tempos do prefeito Iris Rezende Machado, como os viadutos, as pontes bem planejadas, o Mutirama, o aeroporto Santa Genoveva, as três pontas da praça do ratinho, fica corrompida diante de tantos matos, lixos e resíduos. Nossa imagem de cidade limpa e das flores, a continuar tão abandonada, teremos uma visão nacional da nossa capital oposta a tudo que foi construído até hoje. É necessária uma força tarefa da prefeitura, com parcerias da iniciativa privada e do governo de Goiás, para resgatar o cuidado e o amor pela nossa linha cidade, bonita Goiânia já é, sempre foi, ela só precisa de respeito e dedicação do Executivo municipal. Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - Goiânia