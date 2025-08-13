Fundahc\nO Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) manifesta seu veemente repúdio às declarações do médico Claudio Guimarães Brandão publicadas nesta coluna de cartas do POPULAR, que insinuam inatividade das entidades médicas diante da crise enfrentada pelos profissionais de saúde em Goiânia. O Simego permanece atuante e em contato direto com médicos das maternidades e hospitais da rede municipal, como o Hospital e Maternidade Dona Íris, Maternidade Célia Câmara e Maternidade Nascer Cidadão.\nNos últimos meses, o Simego realizou diversas Assembleias Gerais amplamente divulgadas, discutindo demandas urgentes dessas unidades, e participou, em março deste ano, de reunião com a diretoria da Fundahc na UFG para tratar de condições de trabalho e atendimento médico. O Simego atua de forma firme e contínua, representando e defendendo os interesses dos médicos goianos com seriedade, transparência e compromisso. A categoria médica pode contar com esta entidade para seguir lutando incansavelmente em prol de melhores condições de trabalho, remuneração digna e atendimento de excelência à população.