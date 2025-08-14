Subserviência aos Estados Unidos\nPela primeira vez, na história do Brasil um grupo de políticos, brasileiros, se juntam a um governo estrangeiro, para conspira contra a nação brasileira e seu povo. Nesse grupo antinacional destaca-se o governador de São Paulo, que ridiculamente, para demonstrar sua subserviência a uma potência estrangeira, veste-se com ridículo boné, que ostenta seu complexo de vira-lata, e envergonha o Estado de São Paulo e seu magnífico povo, com o qual eu tive a honra de entrar em contato, quando também tive a honra de usar a farda do exército de Caxias, farda que o mané do boné usou e manchou com esse boné vermelho. Os EUA são anglo-saxônicos, e o mané do boné é latino.\nAdemar Trindade do Nascimento\nAlexânia-GO\nUsurpação da mesa diretora\nOs acontecimentos lamentáveis no plenário da Câmara dos Deputados Federais assemelham-se bastante, para não dizer muito, a situações criadas pelas torcidas “organizadas” do nosso futebol brasileiro.