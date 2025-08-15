CEI do Limpa Gyn\nEssa questão de CEI (Comissão Especial de Inquérito destinada a investigar os contratos e serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn) enche a paciência da população, pois a ladainha e os resultados são os mesmos, ou seja, o Executivo sempre é contra, os parlamentares insistem porque querem aparecer ou receber algo em troca, e o resultado é nenhum. É exatamente o caso da tal CEI do Limpa Gyn na Câmara Municipal de Goiânia.\nMacilene Rodrigues de Oliveira\nCentro - Goiânia\nMudanças no trânsito\nTenho observado as intervenções que a Secretaria Municipal de Mobilidade tem feito na região sul da nossa capital, principalmente nos Setores Sul e Marista. Na minha opinião, o que foi feito até agora foi muito positivo.\nGostaria de sugerir que esta secretaria faça um estudo no cruzamento da Rua 88 com a Rua 119 no Setor Sul - o motorista que sobe a 88 pode acessar a 119, mas além de provocar um grande engarrafamento, esta conversão tem provocado inúmeros acidentes.