Aluguéis no Centro\nNo Centro de Goiânia vivemos um paradoxo: quanto mais lojas encerram suas atividades, mais os proprietários de imóveis comerciais aumentam os preços dos aluguéis. Pelo que se pode apurar, referidos imóveis pertencem a pessoas ricas, que nem residem mais por aqui, estão pouco se importando com a região e preferem deixá-los fechados do que alugar por um valor adequado ao momento.\nQue tal a Câmara Municipal e a Prefeitura agirem no sentido de penalizar esses espaços vazios?\nMacilene R. de Oliveira\nCentro - Goiânia\nSemáforos de três tempos\nA eliminação do semáforo de três tempos que há na Avenida T-8 com a Avenida T-1 é extremamente necessária. Esse semáforo é causa de um congestionamento constante tanto na Avenida T-8 como na Avenida T-1. No dia 16 de março de 2014, o secretário municipal de trânsito José Geraldo Freire deu uma entrevista ao POPULAR defendendo a eliminação dos semáforos de três tempos e aqui está uma ótima oportunidade para esse fim. Isso aconteceu quase onze anos atrás. Com o fim desse semáforo de três tempos na Avenida T-8 com a Avenida T-1, a solução para quem vem pela Avenida T-8 no sentido bairro-centro, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será ultrapassar a Avenida T-1 e fazer o giro de quadra pela T-28 e T-50. No sentido centro-bairro, a solução para quem vem pela Avenida T-8, e quiser virar à esquerda para a Rua T-1, será virar à direita uma quadra antes da Avenida T-1, entrando na Rua T-28, e em seguida virar à esquerda na Rua T-49, chegando ao semáforo com a Avenida T-1.