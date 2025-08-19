Futebol feminino\nVocê sabia que temos grandes atletas de futebol feminino por aqui? Mato Grosso tem quatro equipes, Amazonas e Distrito Federal têm três equipes nas divisões do Campeonato Brasileiro 2025 divididos nas séries A1, A2 e A3 e em Goiás temos apenas o Vila Nova F.C. representando o estado no Brasileiro e na Copa do Brasil em 2025, muito pouco devido ao potencial das atletas goianas. A boa notícia é que com acesso do Vila em 2025, vamos ter duas vagas em 2026.\nEstá passando da hora de apoiarmos nossas meninas, digo isso porque em nosso estado somos um celeiro esportivo também no futebol feminino, que merece maior divulgação e incentivo do público, imprensa e autoridades competentes. Em 2027 vamos ter no Brasil pela primeira vez a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, um fato inédito. Será de grande valia para a modalidade como um todo. Mas o que nosso estado e nossa capital vêm fazendo para o desenvolvimento do futebol feminino? Falar que é importante, dizer que mulher deve estar onde ela quiser, que o futebol feminino é para mulheres de luta e que tenham resiliência, combate ao machismo, igualdade de gênero etc. Isso todos já sabem, não conseguimos avançar devido à ausência de políticas públicas esportivas efetivas e verdadeiras para a modalidade e outros esportes em nosso estado. Seguimos firmes no propósito, sou professor e estou nessa luta árdua e consciente há 34 anos. Salve o futebol feminino goiano!