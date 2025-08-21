Brics e EUA\nA guinada do Brasil em direção a Pequim e Moscou desperta preocupação por direcionar nosso país aos regimes autoritários e em rota de colisão com os EUA. A crise não começou com o recente “tarifaço”, mas por escolhas políticas e ideológicas do nosso presidente. O Brasil apoia o Hamas, o Irã, a Venezuela, a Rússia que invadiu a Ucrânia. Este afastamento da maior democracia, que é também a nação mais poderosa do mundo, está sendo positivo para suas ambições políticas, pois subiu nas pesquisas, mas para o país é catastrófico. O custo será altíssimo com o prejuízo que os empresários terão, após serem taxados pelos EUA. Lembremos das atitudes de Lula: ataca o dólar e questiona sua hegemonia. Nem China, Índia ou Rússia que fazem parte do Brics confrontam o dólar como Lula faz, e isso colaborou para colocar o Brasil na mira das taxações de Trump. Lula não está em seu cargo para fazer politicagem, mas sim para promover o progresso de nossa Nação, não a levar ao caos. Apontem alguma obra realizada nesta sua terceira gestão, a não ser criar crises. Onde está seu projeto de governo? O que fez pelo país? Fica a pergunta.