Silas Malafaia\nO líder religioso Silas Malafaia não sofre perseguição religiosa, como insiste em dizer. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, uma ação para tentar atrapalhar os trabalhos da Justiça.\nA Bíblia separa perseguição religiosa de consequência por crime, se não, vejamos: Pedro 4:15-16 diz que, se alguém sofre, que não seja como criminoso, mas devido a fé em Cristo.\nA Justiça é parte da vontade de Deus. Romanos 13:1-2 ensina que toda autoridade é instituída pelo senhor, desobedecer as leis, ou tentar impedir a Justiça não é fé, é ir contra o que a palavra ensina.\nPerseguição religiosa acontece quando a fé é atacada, e não quando há investigações criminais.\nSer investigado por tentar atrapalhar a Justiça não é o mesmo que ser perseguido por pregar o evangelho. Confundir isso atrapalha o combate à verdadeira intolerância religiosa. A investigação contra Malafaia não é contra a fé evangélica, mas contra atitudes que a própria lei do Brasil condena.