Poluição sonora\nSão zero hora e 52 minutos, já é domingo (24) e um evento está sendo realizado nas imediações dos setores Goiânia 2, Jaó, Santa Genoveva, Crimeia e outros. Liguei na Amma, o atendente foi até educado, mas disse que as equipes eram apenas quatro e havia dezenas de ocorrências na fila. Tem 38 anos que ingressei na segurança pública. Já me aposentei e até hoje a mesma estória, não tem efetivo, não tem veículo. Entra prefeito e sai prefeito e não resolve o problema de poluição sonora na cidade. A população está resolvendo é no tapa e na gengiva, porque não tem autoridade nessa cidade que resolva. Onde estão as campanhas educativas e de conscientização e medidas mais eficazes de fiscalização? Quantos funcionários tem essa Amma que não resolve? Mas o problema não é quantidade, é qualidade e falta de vontade para resolver. Qual é mais importante, o bem-estar da população ou uns poucos que ganham dinheiro às custas da ilegalidade e omissão dos órgãos responsáveis? O problema é institucional. Não é a PMGO que tem que resolver, ela já está sobrecarregada. Resolvam de uma vez por todas essas situação. Goiânia é a cidade com pessoas mais sem educação no trânsito, motos barulhentas e carros de playboy com som alto. Quanta incompetência e inoperância. Será que só vivem em busca de poder político e esquecem de ser técnicos?