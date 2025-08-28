Goiânia retrô\nApesar de prestigiada nacionalmente por reportagens realizadas pela imprensa televisiva local e até nos quadros de previsão do tempo pela TV, Goiânia continua uma capital sem identidade e pouco afeita aos caminhos da modernidade. Parece uma cidade comum, parada no tempo.\nFalta arrojo aos administradores públicos para inserir Goiânia nos roteiros turísticos, na realização de obras que atendam à população e ao mesmo tempo despertem interesse nos visitantes. Aliás, até há pouco tempo, nossa capital era retratada na figura do monumento às três raças, localizado na Praça Cívica. Depois, tentaram identificá-la com a imagem do Estádio Serra Dourada. Por último, e até agora, apesar das severas críticas à época, a cidade é lembrada pelas torres instaladas na Praça do Ratinho e no cruzamento da Avenida 85 com a Avenida T-63.